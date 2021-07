Inter | Inzaghi | «Ci faremo trovare pronti per l’inizio della Serie A»

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Simone, allenatore dell’, sul calendario diA: «Lavoriamo per farciperdi campionato» Definito nel tardo pomeriggio di oggi il calendarionuovaA. L’farà il loro esordio a San Siro contro il Genoa. Simoneha commentato così il primo impegno dei nerazzurri. «Lavoriamo per farciperdi questaA. La sfida contro il Genoa sarà sicuramente ...

Advertising

Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il commento di Simone #Inzaghi dopo la definizione del calendario della @SerieA 21/22 ?? - Inter : ?? | #WELCOMESIMONE Inizia l'avventura nerazzurra di Inzaghi! ??? #IMInter - Inter : ?? | CONFERENZA Da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO… - Andre_Inter4 : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI Il commento di Simone #Inzaghi dopo la definizione del calendario della @SerieA 21/22 ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Marotta: 'Inzaghi? La Lazio lo ha svezzato e gli dato fiducia, speriamo che Eriksen possa tornare in campo' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

Lo ha detto il tecnico dell'Simone, commentando il calendario dei nerazzurri nella Serie A 2021 - 2022. "Comunque ora siamo concentrati sul prepararci al meglio e aspettiamo il rientro ..."Conte? Ormai è il passato, ora affrontiamo una sfida nuova.è stato anche un mio calciatore alla Sampdoria. Grazie alla fiducia concessa dalla Lazio ha ... spiega l'ad dell'Beppe Marotta ...MAROTTA LAZIO INZAGHI – La Lazio punta a migliorare anche senza Simone Inzaghi in panchina. Il nuovo tecnico dell’Inter tornerà all’Olimpico, per la prima volta da avversario, all’ottava giornata di ...Dopo l'addio di Hakimi, in casa Inter potrebbe profilarsi un'altra cessione importante come quella di Milan Skriniar. Lo slovacco potrebbe essere sostituito da un difensore della Juventus.