Honor 50 sta per arrivare in Italia? Il produttore ha fissato un evento (Di mercoledì 14 luglio 2021) Honor ha tenuto il suo primo evento di lancio post-Huawei solo alcune settimane fa in Cina, durante il quale sono stati annunciati i nuovi prodotti della famiglia Honor 50. L’azienda ha ora fissato un appuntamento per il pubblico globale il mese prossimo. I nuovi smartphone stanno per giungere anche nel nostro Paese? Honor ha annunciato che il primo evento di lancio globale della sua “nuova vita” si terrà il 12 agosto prossimo, pericolosamente vicino alla data vociferata per il prossimo Unpacked di Samsung. Il brand non ha annunciato ancora una location specifica in cui si terrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha tenuto il suo primodi lancio post-Huawei solo alcune settimane fa in Cina, durante il quale sono stati annunciati i nuovi prodotti della famiglia50. L’azienda ha oraun appuntamento per il pubblico globale il mese prossimo. I nuovi smartphone stanno per giungere anche nel nostro Paese?ha annunciato che il primodi lancio globale della sua “nuova vita” si terrà il 12 agosto prossimo, pericolosamente vicino alla data vociferata per il prossimo Unpacked di Samsung. Il brand non ha annunciato ancora una location specifica in cui si terrà ...

