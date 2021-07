“Gli invitati increduli” Colpo di scena al matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati due giorni dalla vittoria dell’Italia contro l’ Inghilterra a Euro 2020. L’arrivo in ritardo di Federico Bernardeschi in abito grigio e sciarpa bianca intorno al collo, a bordo di un Land Rover scuro è stato indimenticabile: la piazza di Carrara ha accolto uno dei protagonisti degli Euro 2020 tra applausi e cori, poi è arrivata la sposa, in abito bianco, visibilmente emozionata e accompagnata dal fratello. Insieme dal 2016, la coppia è andata incontro ad alcuni alti e bassi: nel 2019 c’è stato un periodo di allontanamento, ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 14 luglio 2021)si sono sposati due giorni dalla vittoria dell’Italia contro l’ Inghilterra a Euro 2020. L’arrivo in ritardo diin abito grigio e sciarpa bianca intorno al collo, a bordo di un Land Rover scuro è stato indimenticabile: la piazza di Carrara ha accolto uno dei protagonisti degli Euro 2020 tra applausi e cori, poi è arrivata la sposa, in abito bianco, visibilmente emozionata e accompagnata dal fratello. Insieme dal 2016, la coppia è andata incontro ad alcuni alti e bassi: nel 2019 c’è stato un periodo di allontanamento, ...

