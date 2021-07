Ex portiere del Messina Cecere finisce in carcere: cos’è successo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ex portiere del Messina Cecere era agli arresti domiciliari per stalker dopo le denunce di una donna. Fu uno degli eroi della promozione in B Domenico Cecere (screen YouTube Messina Sportiva)Domenico Cecere, procuratore di calciatori ed ex portiere del Messina ai tempi della promozione in Serie B, è finito in carcere per aver evaso i domiciliari ai quali era stato obbligato per stalking. L’ex calciatore aveva ricevuto il divieto di avvicinarsi a una donna che lo aveva denunciato e dopo varie violazioni della decisione del giudice, per lui ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Exdelera agli arresti domiciliari per stalker dopo le denunce di una donna. Fu uno degli eroi della promozione in B Domenico(screen YouTubeSportiva)Domenico, procuratore di calciatori ed exdelai tempi della promozione in Serie B, è finito inper aver evaso i domiciliari ai quali era stato obbligato per stalking. L’ex calciatore aveva ricevuto il divieto di avvicinarsi a una donna che lo aveva denunciato e dopo varie violazioni della decisione del giudice, per lui ...

