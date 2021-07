Elettronica Group e Campus Bio - Medico insieme per la ricerca

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Sviluppare, formazione e sperimentazione su temi di grande interesse per la trasformazione tecnologica del Paese. Sono gli obiettivi dell'accordo di collaborazione siglato da...

askanews

Sviluppare ricerca, formazione e sperimentazione su temi di grande interesse per la trasformazione tecnologica del Paese. Sono gli obiettivi dell'accordo di collaborazione siglato dae Università Campus Bio - Medico di Roma e che coinvolgerà oltre ad, la sua partecipata Cy4Gate. Un accordo che vuole incidere su settori a maggior potenziale di ...E ci sarà musica anche in chiusura di giornata, con l'incontro conclusivo con l a band... si parlerà poi con il presidente di GattinoniFranco Gattinoni , cercando di individuare la ...Roma, 14 lug. (askanews) - Sviluppare ricerca, formazione e sperimentazione su temi di grande interesse per la trasformazione tecnologica del ...Intelligenza artificiale, cybersecurity e l’utilizzo dello spettro elettromagnetico applicato alle scienze biomediche, al centro dell'accordo ...