Egitto | altri 45 giorni di custodia cautelare per Patrick Zaki

Advertising

RaiNews : La custodia cautelare in Egitto può durare due anni. Appello di Amnesty al governo italiano #PatrickZaki - Avvenire_Nei : Egitto. Zaki, ingiustizia continua: altri 45 giorni di custodia cautelare - SkyTG24 : Zaki, altri 45 giorni di custodia cautelare - Tina_Olivadoti : RT @Avvenire_Nei: Egitto. Zaki, ingiustizia continua: altri 45 giorni di custodia cautelare - carmelo_lipari : ...e per altri 45 giorni, gli italiani continueranno ad andare in vacanza in Egitto. #zaki -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto altri

... lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna detenuto in. Lo hanno confermato ... appartenente all'ong per la quale Zaki era ricercatore in studi di genere, senza aggiungere...stata prolungata di45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'... Ad esempio, convocando l'ambasciatore d'in Italia per esprimere il ...è stata prolungata di altri 45 giorni. Lo ha reso noto all’Ansa Lobna Darwish, rappresentante dell’organizzazione non governativa EIPR (Egyptian Initiative for Personal Rights). In Egitto la custodia ...14 luglio 2021L'udienza, due giorni fa, e il verdetto tanto atteso che rinnova, ancora una volta, di 45 giorni la custodia cautelare per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Un ...