Docenti precari, possono stare in servizio fino a 70 anni per maturare la pensione. INCHIESTA (Di mercoledì 14 luglio 2021) Insegnanti precari a un passo dal ruolo sono beffati dai raggiunti limiti d’età e non arrivano in tempo per poter firmare la tanto agognata e attesa assunzione in ruolo. Gli episodi sono tanti e il fenomeno s’infittisce a mano a mano che la reiterazione dei contratti a termine nella scuola italiana si ripropone ogni anno ad onta delle immissioni in ruolo che sono sempre poche rispetto al dovuto. Le notizie che arrivano dalle varie province mettono il luce il disagio, l’amarezza e la delusione di tante persone che hanno vissuto nel precariato tutta la propria vita scolastica e che sono condannati a chiuderla allo stesso modo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Insegnantia un passo dal ruolo sono beffati dai raggiunti limiti d’età e non arrivano in tempo per poter firmare la tanto agognata e attesa assunzione in ruolo. Gli episodi sono tanti e il fenomeno s’infittisce a mano a mano che la reiterazione dei contratti a termine nella scuola italiana si ripropone ogni anno ad onta delle immissioni in ruolo che sono sempre poche rispetto al dovuto. Le notizie che arrivano dalle varie province mettono il luce il disagio, l’amarezza e la delusione di tante persone che hanno vissuto nelato tutta la propria vita scolastica e che sono condannati a chiuderla allo stesso modo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docenti precari, possono stare in servizio fino a 70 anni per maturare la pensione. INCHIESTA - scuolainforma : Concorsi scuola, autunno ‘caldo’ per i docenti precari: tutte le novità - infoitinterno : Docenti precari senza stipendio: “Abbiamo le tasche vuote”. L’annosa questione che si ripete anno dopo anno - univtrends : AFAM: il Consiglio dei Ministri autorizza l’assunzione di 408 docenti e 97 unità di personale tecnico-amministrativo - emobranco : RT @orizzontescuola: Docenti precari senza stipendio: “Abbiamo le tasche vuote”. L’annosa questione che si ripete anno dopo anno https://t.… -