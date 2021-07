Di Gregorio (Pd): impegno unitario per rilanciare Leonardo spa di Grottaglie (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Le istituzioni, a tutti i livelli e in piena sintonia con i rappresentati dei lavoratori, devono mobilitarsi per immaginare e costruire il futuro dello stabilimento Leonardo Spa di Grottaglie. Occorre rilanciare gli impianti agendo su due fronti: la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti diretti e dell’indotto; il superamento della condizione di monocommittenza dal progetto Boeing 787”. Lo ha detto il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd) intervenendo questa mattina ai lavori del Consiglio comunale di Grottaglie, riunito in seduta monotematica, allargata ai rappresentanti ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Le istituzioni, a tutti i livelli e in piena sintonia con i rappresentati dei lavoratori, devono mobilitarsi per immaginare e costruire il futuro dello stabilimentoSpa di. Occorregli impianti agendo su due fronti: la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti diretti e dell’indotto; il superamento della condizione di monocommittenza dal progetto Boeing 787”. Lo ha detto il consigliere regionale Vincenzo Di(Pd) intervenendo questa mattina ai lavori del Consiglio comunale di, riunito in seduta monotematica, allargata ai rappresentanti ...

