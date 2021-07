Covid Fvg, 42 contagi e zero decessi: bollettino 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 38 i nuovi contagi rilevati oggi, 14 luglio, in Friuli Venezia Giulia su 3.875 tamponi molecolari e una percentuale di positività dello 0,98%. Sono inoltre 1.850 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,22%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono cinque. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che dei 42 nuovi casi odierni 5 riguardano migranti/richiedenti asilo sul territorio triestino. I decessi complessivamente ammontano a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 38 i nuovirilevati oggi, 14, in Friuli Venezia Giulia su 3.875 tamponi molecolari e una percentuale di positività dello 0,98%. Sono inoltre 1.850 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,22%). Nella giornata odierna non si registrano; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono cinque. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che dei 42 nuovi casi odierni 5 riguardano migranti/richiedenti asilo sul territorio triestino. Icomplessivamente ammontano a ...

