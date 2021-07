Caso Luis Alberto, oggi si prova il disgelo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Luis Alberto Lazio, nuovi aggiornamenti . oggi Luis Alberto è atteso a Roma, una settimana dopo non aver risposto alla convocazione per il raduno di Formello. La scelta di non presentarsi al raduno ha scatenato l’ira dei tifosi laziali che ora pretendono le scuse da parte del trequartista spagnolo. Luis Alberto Lazio, nuovi aggiornamenti Come scrivono molti giornali oggi(in particolare la Gazzetta Dello Sport, riportato da Tuttomercatoweb), in giornata si presenterà dal direttore sportivo Tare, un faccia a faccia per spiegare il suo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 luglio 2021)Lazio, nuovi aggiornamenti .è atteso a Roma, una settimana dopo non aver risposto alla convocazione per il raduno di Formello. La scelta di non presentarsi al raduno ha scatenato l’ira dei tifosi laziali che ora pretendono le scuse da parte del trequartista spagnolo.Lazio, nuovi aggiornamenti Come scrivono molti giornali(in particolare la Gazzetta Dello Sport, riportato da Tuttomercatoweb), in giornata si presenterà dal direttore sportivo Tare, un faccia a faccia per spiegare il suo ...

