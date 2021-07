(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Ledevono essere comunità di recupero e non di abuso. Questa può essere l'occasione per voltare pagina, a partire dal sovraffollamento. Importanti ledipronunciate dal premiere dalla Ministrae l'impegno a una riforma di sistema”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona

Advertising

TV7Benevento : Carceri: Malpezzi, 'da Draghi e Cartabia parole di civiltà'... -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri Malpezzi

SardiniaPost

La presidente dei senatori del Pd, Simona, sui social parlato di "grave ambiguità e ...oggi c'è stata una riunione straordinaria al ministero della Giustizia sulla situazione nellee ...Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori Pd SimonaRoma, 14 lug. (Adnkronos) - "Le carceri devono essere comunità di recupero e non di abuso. Questa può essere l'occasione per voltare pagina, a partire dal sovraffollamento. Importanti le parole di civ ...Cartabia annuncia anche una nutrita serie di provvedimenti per evitare che fatti simili possano accadere ancora È nettissima la reazione della Guardasigilli Marta Cartabia sulle violenze inaccettabili ...