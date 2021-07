Carceri da riformare | Draghi | Dove c' è abuso non c' è giustizia

Advertising

CarloneDaniela : RT @Alberto59032372: Draghi:'Riformare le carceri'Cartabia: 'Mai più violenze! Liberiamo i delinquenti mafiosi, stupratori e pedofili tenia… - Massimi47715989 : POLIZIA DI STATO = LI HA AVUTO ANCHE SERI QUINDI BENE RIFORMARE IL SISTEMA CARCERI ANCHE SE A… - BiagioSiracusa : RT @Alberto59032372: Draghi:'Riformare le carceri'Cartabia: 'Mai più violenze! Liberiamo i delinquenti mafiosi, stupratori e pedofili tenia… - GeaPilato : RT @Alberto59032372: Draghi:'Riformare le carceri'Cartabia: 'Mai più violenze! Liberiamo i delinquenti mafiosi, stupratori e pedofili tenia… - Kimstellata : RT @Alberto59032372: Draghi:'Riformare le carceri'Cartabia: 'Mai più violenze! Liberiamo i delinquenti mafiosi, stupratori e pedofili tenia… -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri riformare

"Dove c'è abuso, non c'è giustizia". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine della visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere:"La responsabilità collettiva è di un sistema che va ...Il primo grave problema è il sovraffollamento, nellesi fa fatica persino a respirare. ...interventi da attuare per migliorare le condizioni dei detenuti e degli agenti in servizio e, ...Il Premier Draghi e la Ministra Cartabia sono giunti in Campania per fare visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere.Mario Draghi e Marta Cartabia hanno visitato il carcere di S. M. Capua Vetere e condannato fermamente le violenze ai danni dei detenuti ...