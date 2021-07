Canada, un altro scandalo per la Chiesa: scoperte altre 160 tombe di nativi in una ex scuola cattolica (Di mercoledì 14 luglio 2021) A fine maggio era esplosa l’indignazione, anche del presidente Justin Trudeau e di Papa Francesco, per il caso della Kamloops Indian Residential School e a fine giugno lo stesso sgomento si era ripresentato dopo i ritrovamenti fatti nell’area della Marieval Indian Residential School, a Kamloops. E ora il Canada è scosso da quanto ritrovato sul suolo che in passato ospitava la Kuper Island Residential School, conosciuta come la Alcatraz del Paese, nella Columbia britannica: lì, in quella che una volta era una ‘scuola residenziale’, cioè un collegio per gli indigeni canadesi, la tribù Penelakut ha fatto sapere che sono state scoperte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) A fine maggio era esplosa l’indignazione, anche del presidente Justin Trudeau e di Papa Francesco, per il caso della Kamloops Indian Residential School e a fine giugno lo stesso sgomento si era ripresentato dopo i ritrovamenti fatti nell’area della Marieval Indian Residential School, a Kamloops. E ora ilè scosso da quanto ritrovato sul suolo che in passato ospitava la Kuper Island Residential School, conosciuta come la Alcatraz del Paese, nella Columbia britannica: lì, in quella che una volta era una ‘residenziale’, cioè un collegio per gli indigeni canadesi, la tribù Penelakut ha fatto sapere che sono state...

