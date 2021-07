Brave and Beautiful puntata di oggi14 luglio 2021, ritrovato un cadavere nel bosco (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi 14 luglio 2021 protagonista sarà il corpo ritrovato tra la boscaglia. Ma è necessario fare una premessa: nel corso dell’episodio vedrete Cahide decidere di fingere una gravidanza, ingannando così in primis lo suocero Tashin che ora non ha solamente occhi per la figlia Suhan, ma anche per il figlio Kohran. La donna però sapendo della gravidanza di Hulya, la prostituta con la quale il marito l’ha tradita, concorda con la donna di prendere il piccolo appena nato. In seguito Kohran e Cahide litigano e lui la spinge e la scena si sposta al pronto ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nelladianddi oggi 14protagonista sarà il corpotra la boscaglia. Ma è necessario fare una premessa: nel corso dell’episodio vedrete Cahide decidere di fingere una gravidanza, ingannando così in primis lo suocero Tashin che ora non ha solamente occhi per la figlia Suhan, ma anche per il figlio Kohran. La donna però sapendo della gravidanza di Hulya, la prostituta con la quale il marito l’ha tradita, concorda con la donna di prendere il piccolo appena nato. In seguito Kohran e Cahide litigano e lui la spinge e la scena si sposta al pronto ...

