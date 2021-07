Braida: «Insigne piace al Barcellona. Ma gli consiglio di restare a Napoli» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ariedo Braida, ex ds blaugrana, ha rivelato che al Barcellona piace Lorenzo Insigne e il suo modo di giocare Ariedo Braida, ex ds del Barcellona e ora alla Cremonese, ha parlato di un possibile interesse dei blaugrana per Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole, rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. «Insigne ha un profilo perfetto per il Barcellona. Non lo dico io, ma tutti quelli con cui parlo. So che piace anche al Barcellona e avrebbe anche le caratteristiche giuste per lavorare lì. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ariedo, ex ds blaugrana, ha rivelato che alLorenzoe il suo modo di giocare Ariedo, ex ds dele ora alla Cremonese, ha parlato di un possibile interesse dei blaugrana per Lorenzo. Ecco le sue parole, rilasciata a Radio Kiss Kiss. «ha un profilo perfetto per il. Non lo dico io, ma tutti quelli con cui parlo. So cheanche ale avrebbe anche le caratteristiche giuste per lavorare lì. ...

