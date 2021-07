Basket: Adrian Banks a Trieste colpo principale di una lunga giornata di mercato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo avevamo visto per l’ultima volta in campo proprio nella città in cui ora approda: Adrian Banks cambia maglia e passa dalla Fortitudo Bologna all’Allianz Trieste. Si tratta del più importante dei colpi di mercato messi a segno in una giornata odierna che ha regalato vicende non proprio scontate e altre di cui si sapeva già da tempo. Quest’ultimo capitolo si lega in particolare ad Aza Petrovic: è stato reso noto che verrà presentato venerdì nel ruolo di capo allenatore della Carpegna Prosciutto Pesaro. Una sorta di connessione croata, visto che prima di lui su quella panchina c’è stato Jasmin Repesa. Sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo avevamo visto per l’ultima volta in campo proprio nella città in cui ora approda:cambia maglia e passa dalla Fortitudo Bologna all’Allianz. Si tratta del più importante dei colpi dimessi a segno in unaodierna che ha regalato vicende non proprio scontate e altre di cui si sapeva già da tempo. Quest’ultimo capitolo si lega in particolare ad Aza Petrovic: è stato reso noto che verrà presentato venerdì nel ruolo di capo allenatore della Carpegna Prosciutto Pesaro. Una sorta di connessione croata, visto che prima di lui su quella panchina c’è stato Jasmin Repesa. Sono ...

