Barbara D’Urso alla conduzione di un reality in prima serata? L’indiscrezione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Barbara D’Urso condurrà in prima serata il reality La Talpa? L’indiscrezione lanciata da Potrebbe essere Barbara D’Urso al timone del reality La Talpa, che torna nel 2022, come è stato annunciato in occasione della presentazione dei palinsesti da Piersilvio Berlusconi. “Come sapete il format è stato acquisito da un grande player internazionale, ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri per sei anni“, aveva spiegato Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti D’altra parte, la conduttrice ha dovuto rinunciare a due dei ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 luglio 2021)condurrà inilLa Talpa?lanciata da Potrebbe essereal timone delLa Talpa, che torna nel 2022, come è stato annunciato in occasione della presentazione dei palinsesti da Piersilvio Berlusconi. “Come sapete il format è stato acquisito da un grande player internazionale, ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri per sei anni“, aveva spiegato Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti D’altra parte, la conduttrice ha dovuto rinunciare a due dei ...

Advertising

zazoomblog : Barbara d’Urso torna in prima serata alla guida di un noto reality? L’indiscrezione - #Barbara #d’Urso #torna… - gotdaev : BARBARA D’URSO QUANDO SERVE NON C’È MAI - Luigi70227051 : RT @MTR29971489: Barbara d'Urso si prepara per la Talpa, e nel frattempo si riprende il palinsesto domenicale dopo il flop della tatangelo. - MTR29971489 : Barbara d'Urso si prepara per la Talpa, e nel frattempo si riprende il palinsesto domenicale dopo il flop della tat… - MTR29971489 : RT @GiuseppeporroIt: Mediaset, Barbara D’Urso in prima serata al timone di un amatissimo reality? L'indiscrezione bomba #mediaset #barbara… -