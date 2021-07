(Di martedì 13 luglio 2021) Sono sempre tutti casi singoli, non è mai un problema culturale o politico, e fa davvero notizia solo se la vittima muore o c’è di mezzo lo straniero. Lo studio su «Come i media raccontano la» appena pubblicato dalla Fondazione “Otto Brenner” (l’istituto scientifico del sindacato tedesco Ig Metall) riassume il contenuto di ben 3.500 articoli sul tema declinato in titoli che spaziano dal #Me Too al femminicidio. Risultato dell’analisi: l’informazione mainstream negli ultimi quattro anni ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

radiosilvana : RT @Topking581: Violenza maschile sulle donne, ricerca shock in Germania - Letto su @ilmanifesto - Topking581 : Violenza maschile sulle donne, ricerca shock in Germania - Letto su @ilmanifesto - ria_lera : RT @ArieteTutti: Comunque sono giorni che vorrei aprire una discussione sulla violenza maschile perché esiste pure quella ma qui il woke Tw… - ArieteTutti : Comunque sono giorni che vorrei aprire una discussione sulla violenza maschile perché esiste pure quella ma qui il… - LuisaMaesano : @vale_utopia @M49liberorso Lei mi ha chiesto dati, ho già fornito due esempi chiarissimi dell'aberrazione di IdG ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza maschile

Il Fatto Quotidiano

L'obiettivo è "fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che laproduce sulla salute della donna". Ma nella pratica, in ......del disegno di legge Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e dellaper ... Kethane, Vengo anch'io Lucca, Aeliante, La Città delle donne, Centro donna Lucca,Plurale, ...“Chiediamo che la road map per l'empowerment delle donne sia inserita in allegato alla Declaration dei leader e non solo dei ministri del lavoro e sia allargata ad altre tematiche strategiche come gen ...Un progetto che ha come finalità la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, nato a Brescia nel 2015 e poi portato in molte piazze, tra cui quella di Varese ...