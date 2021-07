Tutte le follie della giustizia spiegate con il caso Cpl Concordia (Di martedì 13 luglio 2021) Oggi a Bologna inizia il processo di appello per il caso Cpl Concordia: la cooperativa accusata di aver corrotto l’allora sindaco di Ischia nei lavori di metanizzazione dell’isola. E si tratta di un altro “caso Uggetti” – anzi in un certo senso lo ha anticipato visto che è avvenuto un anno prima dell’arresto del sindaco di Lodi – su cui, però, c’è stato molto silenzio nonostante l’enorme clamore all’avvio dell’inchiesta. Nel marzo del 2015, in piena della campagna elettorale per le regionali, viene arrestato il sindaco di Ischia del Pd Giosi Ferrandino per aver preso mazzette dalla Cpl Concordia. Secondo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) Oggi a Bologna inizia il processo di appello per ilCpl: la cooperativa accusata di aver corrotto l’allora sindaco di Ischia nei lavori di metanizzazione dell’isola. E si tratta di un altro “Uggetti” – anzi in un certo senso lo ha anticipato visto che è avvenuto un anno prima dell’arresto del sindaco di Lodi – su cui, però, c’è stato molto silenzio nonostante l’enorme clamore all’avvio dell’inchiesta. Nel marzo del 2015, in pienacampagna elettorale per le regionali, viene arrestato il sindaco di Ischia del Pd Giosi Ferrandino per aver preso mazzette dalla Cpl. Secondo ...

