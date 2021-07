Tgla7D del 13 luglio 2021

(Di martedì 13 luglio 2021) Ddl Zan in Senato. Covid: 4 regioni a rischio giallo. In Francia boom di prenotazioni per vaccinarsi. Ecofin approva Pnrr Italia. Da Consiglio dei Ministri decisioni su grandi navi. - Ddl Zan in ...

Advertising

zazoomblog : Tgla7D del 12 luglio 2021 - #Tgla7D #luglio - pairsonnalitesF : TgLa7d dell'8 luglio 2021: Riforma della giustizia in Cdm, M5s sulle barricate. Riforme: sì definitivo del Senato a… - zazoomblog : Tgla7D del 7 luglio 2021 - #Tgla7D #luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Tgla7D del

TG La7

Ddl Zan in Senato. Covid: 4 regioni a rischio giallo. In Francia boom di prenotazioni per vaccinarsi. Ecofin approva Pnrr Italia. Da Consiglio dei Ministri decisioni su grandi navi. - Ddl Zan in ...I campioni d'Europa da Mattarella e Draghi. Europei, William e Johnson contro gli insulti razzisti. Giorgetti: licenziamenti? Inevitabili, ma non così. Sostegni bis: dubbi della Ragioneria, torna in ...