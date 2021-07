Svelato Ponte Farnese | Salini Webuild “Dobbiamo dare lavoro e futuro”

(Di martedì 13 luglio 2021) “Le opere si possono fare anche quando sono virtuali, anche se sono arte come in questo caso”. Lo dice l’amministratore delegato diPietrodavanti all’istallazione della nuova opera d’arte in cartone “” nel centro di Roma tra le due sponde del Tevere. “Bisogna essere attenti ai giovani, abbiamo di fronte a noi il Pnrr,”, aggiunge. mpe/mgg su Il Corriere della Città.

Crediamo nel valore del costruire opere 'collettive' come avvenuto per il ponte di Genova, che ci ha mostrato un nuovo paradigma per la costruzione. E come lo è stato Ponte Farnese.