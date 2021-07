Roger Federer non giocherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo Rafa Nadal, anche Roger Federer è stato costretto a rinunciare a rappresentare la propria nazione alle Olimpiadi di Tokyo. Le motivazioni sono ovviamente legate alla condizione del ginocchio del campione svizzero, che già dopo Wimbledon avevano fatto temere che Roger avrebbe rinunciato alla spedizione nipponica. Attraverso un messaggio lasciato sui social, Federer si augura di ritornare a fine estate, procedendo con i giusti tempi per il recupero e tifando la sua squadra da casa. ?Durante la stagione del campo in erba, purtroppo ho subito una ricaduta con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo Rafa Nadal, ancheè stato costretto a rinunciare a rappresentare la propria nazionedi. Le motivazioni sono ovviamente legate alla condizione del ginocchio del campione svizzero, che già dopo Wimbledon avevano fatto temere cheavrebbe rinunciato alla spedizione nipponica. Attraverso un messaggio lasciato sui social,si augura di ritornare a fine estate, procedendo con i giusti tempi per il recupero e tifando la sua squadra da casa. ?Durante la stagione del campo in erba, purtroppo ho subito una ricaduta con il ...

sportface2016 : +++Roger #Federer rinuncia alle #Olimpiadi di #Tokyo2020+++ #Tennis - angelomangiante : Gesti tecnici sublimi che sono già leggenda. Ha illuminato d'immenso per una vita il Tempio del Tennis. Nessuna sc… - Eurosport_IT : ?? RECORD PER ROGER ?? ?? A 39 anni, 10 mesi e 28 giorni, Federer diventa il giocatore più anziano ad aver raggiunto… - RSIsport : ?????? Roger Federer non parteciperà alle Olimpiadi a causa di un problema al ginocchio emerso durante la sua stagione… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: CHE PECCATO ??????? Roger Federer è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici a causa di un problema al ginocchio ???? #Toky… -

Ultime Notizie dalla rete : Roger Federer Tokyo 2020, Federer doccia fredda: ginocchio k.o., niente Giochi Roger Federer non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo. Il campione svizzero ha dato l'annuncio sui social network, facendo riferimento a un altro problema al ginocchio: "Durante la stagione sull'...

Federer non sarà a Tokyo Roger Federer non rappresenterà la Svizzera nel tennis ai Giochi di Tokyo 2020. Il campione elvetico ha annunciato oggi il suo forfait alle Olompiadi nipponiche per via di un problema al ginocchio. "...

Wimbledon, come sta davvero Roger Federer? la Repubblica Tegola per Roger Federer: arriva l'annuncio che i tifosi temevano Il tennista svizzero ha di nuovo problemi al ginocchio: deve saltare i Giochi. Colpo al cuore per i tifosi di Roger Federer e tutti gli appassionati di tennis: il fuoriclasse svizzero non potrà partec ...

Olimpiadi: Federer non sarà a Tokyo, 'per un problema al ginocchio devo rinunciare' Roma, 13 lug. Roger Federer non rappresenterà la Svizzera nel tennis ai Giochi di Tokyo 2020. Il campione elvetico ha annunciato oggi il suo forfait alle Olompi ...

