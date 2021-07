Paullo | no all’abbattimento dei tigli di via Mazzini | scatta la raccolta firme

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paullo all’abbattimento

7giorni

... per poi spostarsi in Comune di Fiorenzuola d'Arda in localitàPrassa, dove i militari hanno individuato una cascina'interno della quale era depositato un ingente quantitativo di rifiuti, ...... Sindaco di Ozzero Ezio Casati, Sindaco di Paderno Dugnano Federico Lorenzini, Sindaco di... In corso le ricerche di un 65enne di Verdello Notizia precedente Papa Francesco è ricoverato'...La petizione è stata lanciata dal Comitato “IostocoiTigli”, che si oppone alla rimozione delle grandi piante davanti alle scuole, destinate ad essere “sacrificate” nei lavori di riqualificazione del c ...I carabinieri della Stazione Forestale di Fiorenzuola d’Arda hanno sgominato un'organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti verso l'Africa. A ...