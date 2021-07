Olanda, boom di contagi: aumentati del 500% in una settimana. Diffusione record del virus: indice Rt sale a 2,17 (Di martedì 13 luglio 2021) L’Olanda subisce l’ondata della variante Delta, con le infezioni che sono aumentate del 500% nell’ultima settimana e un tasso di positività al 13.4%. Si tratta dell’incremento più importante da quando, nel giugno del 2020, sono stati avviati test di massa per tracciare la positività della popolazione. Il 10 luglio sono state registrate 10.345 infezioni, il massimo giornaliero registrato da Natale, ma è a guardare l’incremento dell’ultima settimana che appare evidente come la curva sia in netta salita. Negli ultimi sette giorni sono stati riscontrati 51.957 nuovi casi positivi, con un aumento del 500% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) L’subisce l’ondata della variante Delta, con le infezioni che sono aumentate delnell’ultimae un tasso di positività al 13.4%. Si tratta dell’incremento più importante da quando, nel giugno del 2020, sono stati avviati test di massa per tracciare la positività della popolazione. Il 10 luglio sono state registrate 10.345 infezioni, il massimo giornaliero registrato da Natale, ma è a guardare l’incremento dell’ultimache appare evidente come la curva sia in netta salita. Negli ultimi sette giorni sono stati riscontrati 51.957 nuovi casi positivi, con un aumento del...

