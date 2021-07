Mr Wrong, anticipazioni oggi 13 luglio: Ezgi e Ozgur in prigione! (Di martedì 13 luglio 2021) anticipazioni della puntata di questa sera martedì 13 luglio di Mr Wrong. La soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadrà oggi? Ezgi verrà arrestata per frode e Ozgur si autodenuncerà alla Polizia per non lasciarla sola in prigione. Serdar fingerà di voler aiutare la coppia, ma ha un piano. Mr Wrong –Lezioni d’amore va in onda su Canale 5, il martedì sera Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 luglio 2021)della puntata di questa sera martedì 13di Mr. La soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadràverrà arrestata per frode esi autodenuncerà alla Polizia per non lasciarla sola in prigione. Serdar fingerà di voler aiutare la coppia, ma ha un piano. Mr–Lezioni d’amore va in onda su Canale 5, il martedì sera Articolo completo: dal blog SoloDonna

