Messico | ucciso a colpi di pistola un volontario originario di Brescia

Michele Colosio, volontario di Brescia residente in Messico da 10 anni, è stato freddato a colpi di pistola mentre andava a fare la spesa. Il dolore dei familiari: "Non meritava questa fine" Michele Colosio, 42enne originario di Borgosatollo (Brescia), è stato ucciso nella notte a Cristobal de Las Casas, in Chiapas, Messico, dopo essere uscito per effettuare delle compere. L'uomo era residente nello stato del centro America da circa 10 anni, durante i quali si è occupato di un piccolo podere adibito a fattoria e all'istruzione dei ...

