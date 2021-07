LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: Colbrelli prova a entrare in fuga (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 15.22 Matthews supera Colbrelli nella volata per il quarto posto al traguardo volante. 15.21 Il gruppo maglia gialla sembra essersi fermato, ora. 15.20 Si muovono altri corridori dietro, tra cui Colbrelli e Matthews. 15.19 Si sta avvantaggiando un terzetto di cui fanno parte Bakelants, Doubey e Juul-Jensen. 15.16 Continuano gli allunghi in testa al gruppo. 15.14 Il gruppo non lascia spazio neanche a questi uomini. 15.11 Colbrelli e MAtthews, con un pugno d’altri corridori, hanno preso qualche ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE2021 15.22 Matthews superanella volata per il quarto posto al traguardo volante. 15.21 Il gruppo maglia gialla sembra essersi fermato, ora. 15.20 Si muovono altri corridori dietro, tra cuie Matthews. 15.19 Si sta avvantaggiando un terzetto di cui fanno parte Bakelants, Doubey e Juul-Jensen. 15.16 Continuano gli allunghi in testa al gruppo. 15.14 Il gruppo non lascia spazio neanche a questi uomini. 15.11e MAtthews, con un pugno d’altri corridori, hanno preso qualche ...

Advertising

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - zazoomblog : LIVE Tour de France tappa di oggi in DIRETTA: Asgreen Kwiatkowski e Cattaneo ripresi dal gruppo inseguitore -… - odio_le_favole1 : RT @Spettakolo_mag: Finalmente @FabrizioMoroOff è tornato a suonare live in giro per l'Italia: vi raccontiamo la data di Nichelino del suo… - Aquilonisenzac1 : RT @Spettakolo_mag: Finalmente @FabrizioMoroOff è tornato a suonare live in giro per l'Italia: vi raccontiamo la data di Nichelino del suo… -