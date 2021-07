La Red Bull RB7 canta l' inno di Mameli | un omaggio alla Nazionale azzurra di calcio

Advertising

smo0024 : E fu così che ne se andò in Red Bull - _autoblog : F1: la Red Bull suona l’inno italiano con il V8 - FUnoAT : #F1 #FUnoAT Perez vicino al rinnovo con la Red Bull - RPozzolli : @MarcoCH0 Assoluto fenomeno. Diamogli una macchina alla pari di Red Bull/Mercedes (2019/20) e festeggiamo. - doctorhoover : RT @antorendina: Motorsport ha lanciato il sasso nello stagno, ci sarebbe una (pazza) ipotesi Leclerc in Red Bull già nel 2022, con il mone… -

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull

Un omaggio molto particolare dedicato alla vittoria della Nazionale italiana di calcio agli europei 2020, arriva dalla Formula 1 . Il teamRacing ha infatti pubblicato un video sul proprio profilo Twitter in cui si può vedere e sentire il motore V8 della monoposto RB7 (la vettura del campionato 2011) che intona le note dell'inno ...'Dopo l'ultima gara ho avuto occasione di scendere in pista per provare le gomme Pirelli alRing: da esordiente, più tempo passi in macchina e meglio è. È stato un lavoro interessante. ...Formula 1, si riparte domenica 18 luglio con il Gp d’Inghilterra. È la decima tappa del Mondiale. L’appuntamento chiave per le residue speranze di Hamilton di arginare la marcia trionfale di Verstappe ...Il team Red Bull di Formula 1 ha fatto intonare l’inno italiano al motore della sua monoposto. È successo al Goodwood Festival of Speed ...