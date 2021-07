La 'maledizione' di Chiellini prima dell'ultimo rigore. E l'Italia trionfa…

(Di martedì 13 luglio 2021) Il labiale non mente (come si vede nel video di uefa.tv):, abbracciato ai compagni sulla linea del centrocampo, urla "Kiricocho"delcalciato dall'inglese Saka. Il risultato? ...

Il labiale non mente (come si vede nel video di uefa.tv):, abbracciato ai compagni sulla linea del centrocampo, urla "Kiricocho" prima del rigore ... Questa "" in America Latina ...Il difensore azzurro ha fatto ricorso all'incantesimo calcistico? Cosa dice lui... Giorgioha usato la 'di Kiricocho' prima del rigore decisivo nella finale di Euro 2020? Ha 'aiutato' Bukayo Saka a sbagliare dal dischetto? Nel mare magno di aneddoti, racconti, ...Il significato di Kiricocho, la parola pronunciata da Chiellini durante il rigore di Saka parato da Donnarumma alla finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Kiricocho è la parola detta in campo ...Il capitano azzurro ha urlato "Kiricocho" prima del penalty calciato da Saka e parato da Donnarumma. La leggenda di questa parola che pare portare sfortuna ...