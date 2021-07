Intanto nel mondo (Di martedì 13 luglio 2021) Più di cinquanta persone muoiono nell’incendio di un ospedale covid in Iraq, i deputati democratici lasciano il Texas per evitare l’approvazione di una legge, arrestato l’oppositore venezuelano Freddy Guevara. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 13 luglio 2021) Più di cinquanta persone muoiono nell’incendio di un ospedale covid in Iraq, i deputati democratici lasciano il Texas per evitare l’approvazione di una legge, arrestato l’oppositore venezuelano Freddy Guevara. Leggi

Intanto nel mondo Più di cinquanta persone muoiono nell’incendio di un ospedale covid in Iraq, i deputati democratici lasciano il Texas per evitare l’approvazione di una legge, arrestato l’oppositore venezuelano Freddy ...

