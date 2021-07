Golf, The Open 2021: forfait di Johnson e De Jager, entrambi positivi al Covid-19 (Di martedì 13 luglio 2021) Il mondo del Golf continua ad essere perseguitato dalle positività al Covid-19 ed a farne le spese è il The Open. Il torneo in programma in Inghilterra, nel Kent, e giunto alla sua 149esima edizione, sta infatti perdendo parecchi pezzi. Dopo le assenze di Hideki Matsuyama e Bubba Watson, altri due giocatori hanno contratto il virus. Si tratta dell’americano Zach Johnson e del sudafricano Louis De Jager, costretti a rinunciare al torneo del Grande Slam. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Il mondo delcontinua ad essere perseguitato dalletà al-19 ed a farne le spese è il The. Il torneo in programma in Inghilterra, nel Kent, e giunto alla sua 149esima edizione, sta infatti perdendo parecchi pezzi. Dopo le assenze di Hideki Matsuyama e Bubba Watson, altri due giocatori hanno contratto il virus. Si tratta dell’americano Zache del sudafricano Louis De, costretti a rinunciare al torneo del Grande Slam. SportFace.

Advertising

peepopeepo86 : The Journey 2021 - Wien and Graz Il video della gara è qui! - pikanihalgds : nel the sims di marco mi chiamo niall ho capito divento irlandese e vado a giocare a golf cantando canzoni deprimenti sull’amore - sportface2016 : #Golf #TheOpen Saranno Francesco #Molinari e Guido #Migliozzi i due italiani in campo nel quarto e ultimo major del… - sportface2016 : #Golf Tutto pronto per #TheOpen, quarto Major della stagione. Ecco quando e come seguire il torneo in diretta - cusferraragolf : The Challenge 2021 I Belli&Eleganti vincono la settima edizione con il punteggio di 37 a 33 Albo d’oro Belli&Elegan… -