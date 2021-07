Gestire aumento peso in pazienti con Hiv che invecchiano è nuova priorità (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Secondo le stime epidemiologiche, il numero di persone over 65 che vivono con l'Hiv è destinato a crescere nei prossimi 10 anni grazie alle terapie antiretrovirali che permettono di trasformare l'infezione da malattia mortale a cronica. "Nella gestione del paziente con Hiv diventa prioritaria la gestione delle comorbosità, soprattutto dal punto di vista del rischio cardiovascolare. Iniziando dal controllo dell'aumento del peso corporeo che è strettamente correlato all'insorgenza della sindrome metabolica", spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). E ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Secondo le stime epidemiologiche, il numero di persone over 65 che vivono con l'Hiv è destinato a crescere nei prossimi 10 anni grazie alle terapie antiretrovirali che permettono di trasformare l'infezione da malattia mortale a cronica. "Nella gestione del paziente con Hiv diventa prioritaria la gestione delle comorbosità, soprattutto dal punto di vista del rischio cardiovascolare. Iniziando dal controllo dell'delcorporeo che è strettamente correlato all'insorgenza della sindrome metabolica", spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). E ...

Advertising

TV7Benevento : Gestire aumento peso in pazienti con Hiv che invecchiano è nuova priorità... - lucaccini_carla : @maccsmad Quindi il Governo dei Migliori delega a me il compito di gestire la pandemia, e dimmi di grazia, se io po… - ItinerariL : RT @ItinerariL: servizi pubblici per l’impiego, un aumento di personale che avrebbe potuto permettere di gestire in maniera più efficace il… - paologlc : RT @ItinerariL: servizi pubblici per l’impiego, un aumento di personale che avrebbe potuto permettere di gestire in maniera più efficace il… - ItinerariL : servizi pubblici per l’impiego, un aumento di personale che avrebbe potuto permettere di gestire in maniera più eff… -