Erminio Sinni, in uscita il singolo La terrazza: ecco quando [VIDEO] (Di martedì 13 luglio 2021) Il cantautore Erminio Sinni – già vincitore della prima edizione di The Voice Senior – torna il 16 luglio con il nuovo singolo La terrazza Dopo un successo televisivo impressionante – grazie alla vittoria alla prima edizione di The Voice Senior su Rai1 – il cantautore grossetano Erminio Sinni torna in rotazione radiofonica e in digitale con il nuovo brano La terrazza. Sarà disponibile da venerdì 16 luglio. Il singolo Scritto interamente da Erminio Sinni, La terrazza è un brano romantico che racconta lo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 luglio 2021) Il cantautore– già vincitore della prima edizione di The Voice Senior – torna il 16 luglio con il nuovoLaDopo un successo televisivo impressionante – grazie alla vittoria alla prima edizione di The Voice Senior su Rai1 – il cantautore grossetanotorna in rotazione radiofonica e in digitale con il nuovo brano La. Sarà disponibile da venerdì 16 luglio. IlScritto interamente da, Laè un brano romantico che racconta lo ...

Advertising

tusciatimes : Il vincitore di The Voice Senior Erminio Sinni torna da venerdì 16 luglio in radio e in digitale con il nuovo brano… - infoitcultura : Erminio Sinni di “The Voice Senior”: arriva il nuovo singolo - infoitcultura : Erminio Sinni, vincitore The Voice Senior/ Successo internazionale, poi dimenticato - GiulianaBen : Ho di nuovo la pelle d'oca per questa interpretazione di Erminio Sinni! #thevoicesenior #TheVoiceSenior - LaDeny_ : Erminio Sinni sempre un piacere sentirlo? #thevoicesenior -

Ultime Notizie dalla rete : Erminio Sinni Erminio Sinni, vincitore The Voice Senior/ Successo internazionale, poi dimenticato Lo scorso 20 dicembre, il cantautore di Grosseto Erminio Sinni si è aggiudicato la vittoria della prima edizione di The Voice Senior . Classe 1961, musicista da sempre, Erminio bazzicava da tempo nel mondo dello spettacolo, ma ciononostante non era ...

Elena Ferretti, The voice senior/ 'La fortuna è una componente indispensabile' Una partecipazione che l'ha riportata in auge, visto che la Ferretti si è classificata al secondo posto dietro al vincitore Erminio Sinni. Intervistata da Fanpage.it ha dichiarato 'non mi aspettavo ...

Erminio Sinni: "La terrazza" parla di me La Gazzetta dello Spettacolo Erminio Sinni: “La terrazza” parla di me Scritto interamente da Erminio Sinni, “La Terrazza” è un brano romantico che racconta lo sbocciare di un nuovo amore dal punto di vista del cantautore, che di fronte ai nuovi amanti non può far altro ...

Un evento con guest star Erminio Sinni per celebrare i dieci anni dal rinnovo del Bar Grotta Azzurra Un nuovo evento, simbolo della tanto agognata ripartenza che finalmente abbiamo riconquistato, animerà l’isola di Capri: il 15 luglio ore 21:00 il Bar Grotta Azzurra Capri offrirà l’occasione per torn ...

Lo scorso 20 dicembre, il cantautore di Grossetosi è aggiudicato la vittoria della prima edizione di The Voice Senior . Classe 1961, musicista da sempre,bazzicava da tempo nel mondo dello spettacolo, ma ciononostante non era ...Una partecipazione che l'ha riportata in auge, visto che la Ferretti si è classificata al secondo posto dietro al vincitore. Intervistata da Fanpage.it ha dichiarato 'non mi aspettavo ...Scritto interamente da Erminio Sinni, “La Terrazza” è un brano romantico che racconta lo sbocciare di un nuovo amore dal punto di vista del cantautore, che di fronte ai nuovi amanti non può far altro ...Un nuovo evento, simbolo della tanto agognata ripartenza che finalmente abbiamo riconquistato, animerà l’isola di Capri: il 15 luglio ore 21:00 il Bar Grotta Azzurra Capri offrirà l’occasione per torn ...