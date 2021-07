Despar Centro Sud, un 2020 da record: crescita del 16% e nuovi investimenti (Di martedì 13 luglio 2021) Tra espansione in Abruzzo e nuovi cash & carry, il 2020 ha visto Maiora determinata sul fronte dello sviluppo della rete, senza dimenticare l’impegno sociale durante l’emergenza pandemica. Partito... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 luglio 2021) Tra espansione in Abruzzo ecash & carry, ilha visto Maiora determinata sul fronte dello sviluppo della rete, senza dimenticare l’impegno sociale durante l’emergenza pandemica. Partito...

