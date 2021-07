Ddl Zan, quei discorsi di Renzi e Salvini in Aula così simili: “Serve un patto politico”. “Mettiamoci d’accordo” (Di martedì 13 luglio 2021) Il patto tra Matteo Renzi e l’omonimo Salvini sul ddl Zan sembra ormai assodato. A dimostrarlo sono proprio i discorsi, fatti dai due senatori durante la discussione a Palazzo Madama, molto simili in alcuni passaggi. Entrambi hanno fatto appello alle altre forze politiche, in particolare Pd, M5s e Leu che, compatti, vorrebbero approvare il disegno di legge così come è passato alla Camera, per cercare di raggiungere una “mediazione”, affossando però di fatto la legge. “Il mio appello è molto semplice: si faccia un accordo sui punti legati all’articolo 1, 4 e 7?, ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Iltra Matteoe l’omonimosul ddl Zan sembra ormai assodato. A dimostrarlo sono proprio i, fatti dai due senatori durante la discussione a Palazzo Madama, moltoin alcuni passaggi. Entrambi hanno fatto appello alle altre forze politiche, in particolare Pd, M5s e Leu che, compatti, vorrebbero approvare il disegno di leggecome è passato alla Camera, per cercare di raggiungere una “mediazione”, affossando però di fatto la legge. “Il mio appello è molto semplice: si faccia un accordo sui punti legati all’articolo 1, 4 e 7?, ha spiegato ...

