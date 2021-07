Ddl Zan oggi al Senato. L’ostruzionismo di Lega e FI fa temere un rinvio (Di martedì 13 luglio 2021) Il ddl Zan approda finalmente in Senato, ma l’ipotesi rinvio è dietro l’angolo. Lega e FI chiedono più tempo ma PD, M5S e Leu si oppongono. Il nodo Renzi sarà cruciale Il giorno tanto atteso, il giorno del ddl Zan, è finalmente arrivato. Dopo 8 mesi dall’approvazione alla Camera, il testo contro l’omotransfobia approda finalmente a Senato, alle 16.30, per essere votato. Ma l’ipotesi di un rinvio è dietro l’angolo: l’ala destra di Palazzo Madama, con in testa Lega e Forza Italia, fa ostruzionismo e chiede più tempo per emendare questo testo che, secondo il leader del carroccio, deve ... Leggi su zon (Di martedì 13 luglio 2021) Il ddl Zan approda finalmente in, ma l’ipotesiè dietro l’angolo.e FI chiedono più tempo ma PD, M5S e Leu si oppongono. Il nodo Renzi sarà cruciale Il giorno tanto atteso, il giorno del ddl Zan, è finalmente arrivato. Dopo 8 mesi dall’approvazione alla Camera, il testo contro l’omotransfobia approda finalmente a, alle 16.30, per essere votato. Ma l’ipotesi di unè dietro l’angolo: l’ala destra di Palazzo Madama, con in testae Forza Italia, fa ostruzionismo e chiede più tempo per emendare questo testo che, secondo il leader del carroccio, deve ...

