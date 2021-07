Ddl Zan: ecco cos’è successo oggi in aula al Senato (Di martedì 13 luglio 2021) Il ddl Zan è ormai da diversi mesi al centro di un acceso dibattito che ha spaccato il nostro Paese su due fronti, sebbene una larga maggioranza degli italiani desideri l’approvazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Una legge che ha percorso strade impervie e che ha incontrato numerosi ostacoli lungo il cammino: ne sono un esempio i reiterati rinvii alla sua calendarizzazione posti dal presidente della Commissione giustizia in Senato, il leghista Andrea Ostellari. Dopo essere stato approvato alla Camera dei deputati lo scorso 4 novembre con una larga maggioranza, il ddl Zan ha di recente intercettato le resistenze di un altro esponente ... Leggi su trashblog (Di martedì 13 luglio 2021) Il ddl Zan è ormai da diversi mesi al centro di un acceso dibattito che ha spaccato il nostro Paese su due fronti, sebbene una larga maggioranza degli italiani desideri l’approvazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Una legge che ha percorso strade impervie e che ha incontrato numerosi ostacoli lungo il cammino: ne sono un esempio i reiterati rinvii alla sua calendarizzazione posti dal presidente della Commissione giustizia in, il leghista Andrea Ostellari. Dopo essere stato approvato alla Camera dei deputati lo scorso 4 novembre con una larga maggioranza, il ddl Zan ha di recente intercettato le resistenze di un altro esponente ...

