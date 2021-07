Ddl Zan, battaglia all’ultimo voto. In Aula mancano 13 senatori giallofucsia (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug – Inizia la battaglia in Senato sul ddl Zan: il centrodestra presenterà delle pregiudiziali di costituzionalità e il centrosinistra è a caccia dei senatori latitanti necessari per bocciare le richieste. Inoltre il centrodestra fa sapere che chiederà il ritorno del testo sulla legge contro l’omotransfobia in commissione Giustizia. In mezzo c’è Italia viva, ago della bilancia, che spinge ancora sul Pd affinché scenda a più miti consigli e tolga le bandierine ideologiche dal ddl. Ddl Zan, battaglia all’ultimo voto (centrosinistra in fibrillazione per una decina di assenti) Come era ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug – Inizia lain Senato sul ddl Zan: il centrodestra presenterà delle pregiudiziali di costituzionalità e il centrosinistra è a caccia deilatitanti necessari per bocciare le richieste. Inoltre il centrodestra fa sapere che chiederà il ritorno del testo sulla legge contro l’omotransfobia in commissione Giustizia. In mezzo c’è Italia viva, ago della bilancia, che spinge ancora sul Pd affinché scenda a più miti consigli e tolga le bandierine ideologiche dal ddl. Ddl Zan,(centrosinistra in fibrillazione per una decina di assenti) Come era ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - stanzaselvaggia : La Meloni, parlando di ddl Zan, ieri ha detto che i bambini hanno bisogno di un padre e una madre, lei è cresciuta… - Sherloc25733315 : RT @marcoracca: Pazzesco, manganellate a #CasaPound che manifesta contro il ddl Zan sotto al Senato. Rendiamoci conto a che punto siamo arr… - Margher96424251 : RT @fanpage: #DDLZan, seduta in Senato sospesa -