Davide Astori: cosa è successo? Come e dove è morto? Quanti anni aveva? (Di martedì 13 luglio 2021) Davide Astori è stato un calciatore della Fiorentina venuto prematuramente a mancare il 4 marzo del 2018, alla vigilia di una partita contro l’Udinese in occasione del 27esimo turno del campionato di serie A. Sulla causa della morte si è discusso molto, anche se non soprattutto in sedi legali. Ora ci sono nuove perizie che... Leggi su donnapop (Di martedì 13 luglio 2021)è stato un calciatore della Fiorentina venuto prematuramente a mancare il 4 marzo del 2018, alla vigilia di una partita contro l’Udinese in occasione del 27esimo turno del campionato di serie A. Sulla causa della morte si è discusso molto, anche se non soprattutto in sedi legali. Ora ci sono nuove perizie che...

Advertising

angelomangiante : La dedica del Capitano Chiellini a Davide Astori tocca il cuore. Di tutti. Ciao Davide. ?? - GoalItalia : ?? PER DAVIDE ?? L'Italia trionfa ad Euro 2020 con Astori nel cuore ?????? - FBiasin : #Chiellini: 'Una dedica a Davide #Astori che avremmo voluto qui con noi'. Applausi. #ItsComingRome #Euro2020 - autumnalheart : sto ancora sotto mille mila treni per la dedica della vittoria a davide astori........io non la supero più raga, sono persa - Fprime86 : RT @tuttosport: #Astori, il #fratello agli azzurri: 'Grazie, Davide correva con voi' -