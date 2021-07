Dalla tarda mattinata attesi temporali forti (Di martedì 13 luglio 2021) Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo. ANALISI GENERALE La bassa pressione discesa dal Regno Unito alla Francia si sta avvicinando alle Alpi determinando, insieme a un sistema frontale ad essa collegato, un generale peggioramento del tempo nella giornata di martedì anche sulla Lombardia, con l’arrivo di rovesci e temporali diffusi, localmente di forte intensità, e una diminuzione delle temperature. Una condizione di spiccata instabilità proseguirà anche nei prossimi giorni, mentre nel fine settimana assisteremo a un più deciso miglioramento grazie all’anticiclone delle Azzorre che si estenderà verso la Gran Bretagna e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 luglio 2021) Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo. ANALISI GENERALE La bassa pressione discesa dal Regno Unito alla Francia si sta avvicinando alle Alpi determinando, insieme a un sistema frontale ad essa collegato, un generale peggioramento del tempo nella giornata di martedì anche sulla Lombardia, con l’arrivo di rovesci ediffusi, localmente di forte intensità, e una diminuzione delle temperature. Una condizione di spiccata instabilità proseguirà anche nei prossimi giorni, mentre nel fine settimana assisteremo a un più deciso miglioramento grazie all’anticiclone delle Azzorre che si estenderà verso la Gran Bretagna e ...

