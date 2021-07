Bernardeschi oggi sposo a Carrara: cerimonia in Duomo e poi festa in spiaggia (Di martedì 13 luglio 2021) Non dimenticherà facilmente questi giorni della sua vita Federico Bernardeschi. Il calciatore della Juventus si è infatti laureato campione d’Europa con la Nazionale del ct Mancini e, dopo neppure 48 ore, convolerà a nozze. Bernardeschi si sposerà nella sua città natale, Ferrara, con Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello. La coppia ha anche una figlia di due anni, che li accompagnerà in questo giorno importante. La cerimonia si svolgerà presso il Duomo della città, mentre la festa presso lo stabilimento balneare Il Principe della Fossa Maestra, di proprietà dello stesso calciatore. ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Non dimenticherà facilmente questi giorni della sua vita Federico. Il calciatore della Juventus si è infatti laureato campione d’Europa con la Nazionale del ct Mancini e, dopo neppure 48 ore, convolerà a nozze.si sposerà nella sua città natale, Ferrara, con Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello. La coppia ha anche una figlia di due anni, che li accompagnerà in questo giorno importante. Lasi svolgerà presso ildella città, mentre lapresso lo stabilimento balneare Il Principe della Fossa Maestra, di proprietà dello stesso calciatore. ...

