Bari, al via la riqualificazione di via Caldarola: carreggiata ridotta e spartitraffico ampliato (Di martedì 13 luglio 2021) Bari - Questa mattina l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, ha effettuato un sopralluogo in via Caldarola in occasione dell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 luglio 2021)- Questa mattina l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, ha effettuato un sopralluogo in viain occasione dell'...

befreest1 : Monitorare la #Co2 negli ambienti chiusi con i nostri dispositivi #nose migliora la qualità dell'aria e riduce il r… - Ilikepuglia : Bari, parte il cantiere in via Caldarola: riduzione delle careggiate per tutelare il verde esistente'… - Gracy22Gracy : Bari, al via la riqualificazione di via Caldarola: carreggiata ridotta e spartitraffico ampliato - angielittlepill : Ma raga facciamolo a Bari I video di presentazione nella via delle orecchiette e lo show al Petruzzelli o al Marghe… - IveserVenezia : Dopo 80 anni ritrovata in Serbia la gavetta di un soldato partito dal Foggiano, sarà restituita alla nipote… -