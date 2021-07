Agguato mortale a San Severo Foggia | ancora gravissimo il nipotino del 42enne ucciso

(Di martedì 13 luglio 2021) Sonogravi ma stazionarie le condizioni di salute del bambino di sei anni ferito, domenica sera in una San, nelno, in cui è rimastolo zio Matteo Anastasio di 42 anni....

Advertising

antennasud_13 : San Severo | Agguato mortale, grave bimbo di 6 anni - infoitinterno : Agguato mortale a San Severo (Foggia), gravissimo il nipotino del 42enne ucciso - antennasud_13 : San Severo | Agguato mortale in pieno centro - TelevideoRai101 : Foggia, agguato mortale. Ferito bambino - Yogaolic : #Mantova “Il sangue si paga col sangue': aria di vendetta sull’agguato mortale -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato mortale

L'è scattato proprio mentre anche Anastasio era sceso in strada a festeggiare . L'uomo si trovava in viale Matteotti nelle vicinanze della stazione. Secondo una prima ricostruzione ...Al momento dell'il bambino era a bordo dello scooter guidato dallo zio.Sono ancora gravi ma stazionarie le condizioni di salute del bambino di sei anni ferito, domenica sera in un agguato a San Severo, nel Foggiano, in cui è ...Dall’ospedale di foggia fanno sapere che la situazione è grave, il bambino è tenuto in coma, “intubato e connesso a un ventilatore meccanico ...