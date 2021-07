Zingaretti | “Comportamenti responsabili per permettere il rientro in classe a settembre”

(Di lunedì 12 luglio 2021) "La copertura vaccinale del corpo docente è altissima. Siamo soddisfatti. Stiamo spingendo molto anche su ragazzi e ragazze. Dal punto di vista vaccinale dunque le condizioni ci sono tutte per tornare a scuola in presenza, ma un po' dipende dal comportamento che avremo tutti questa estate perché è evidente che questa variante delta ha livelli di contagio molto più alti di prima". L'articolo .

... ha spiegato l'assessore alla Sanità di, Alessio D'Amato, 'i contagi sono destinati a ... Ma quello che ci deve preoccupare non è la variante ma i. I giovani devono essere i ...Seaveva stretto con Conte un asse strategico che prevedeva un accordo di lunga durata ... Ad esempio, non sono passati inosservati alcuniscomposti ed eccessivi in un cattolico ...Nel Lazio la variante Delta è già dominante. L’istituto Spallanzani ha appena terminato il primo sequenziamento del 100% dei tamponi positivi. Il risultato: la mutazione ...RIETI - «Sull’affidamento degli spazi dell’Esedra è stata attivata una procedura amministrativa fantascientifica, che potrebbe meritare l’attenzione ...