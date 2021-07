Wimbledon 2021, Matteo Berrettini: “Djokovic è forse l’unico che poteva battermi. A Tokyo l’obiettivo è una medaglia” (Di lunedì 12 luglio 2021) Matteo Berrettini si conferma leader attuale del tennis italiano e porta a casa un risultato storico, vincendo 11 partite consecutive sull’erba e raggiungendo la finale di Wimbledon 2021 prima di cedere il passo in quattro set ad un imbattibile Novak Djokovic. “Sono state due settimane sull’erba davvero speciali. Ho vinto il torneo del Queen’s contro ogni mia più rosea previsione. Poi ho raggiunto la finale di Wimbledon, un qualcosa che, come detto dopo la vittoria in semifinale, il solo sognare di arrivare fin qui sarebbe stato fin troppo”, ha detto il romano ieri in conferenza stampa ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021)si conferma leader attuale del tennis italiano e porta a casa un risultato storico, vincendo 11 partite consecutive sull’erba e raggiungendo la finale diprima di cedere il passo in quattro set ad un imbattibile Novak. “Sono state due settimane sull’erba davvero speciali. Ho vinto il torneo del Queen’s contro ogni mia più rosea previsione. Poi ho raggiunto la finale di, un qualcosa che, come detto dopo la vittoria in semifinale, il solo sognare di arrivare fin qui sarebbe stato fin troppo”, ha detto il romano ieri in conferenza stampa ...

Advertising

marcoardemagni : Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che nel 2021 avremmo vinto Eurovision, Scudetto, Euro 2021 e tutto questo co… - LiaCapizzi : ?????? 11/7/2021 1) L'abbraccio, Mancini e Vialli 2) Donnarumma non realizza subito di aver vinto 3) 'Dovete mangi… - fattoquotidiano : BEATIFICAZIONI Pare merito di Draghi anche il look di Damiano, grazie a cui i Maneskin hanno vinto l’Eurovision, e… - JedHemlock : @robisala3 @_avvocato @Claudia_CIau @AdolfoCrotti @purpledreamer71 @florabarral @la_dolly08 @EeElena60 Vabbè, stiam… - Dinoespos1 : RT @SkyTG24: Matteo #Berrettini, primo italiano in finale nella storia ultrasecolare del torneo di #Wimbledon, cede al numero 1 al mondo in… -