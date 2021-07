Suv distrutto dalle fiamme lungo una strada ricca di vegetazione | pronto intervento dei vigili del fuoco

(Di lunedì 12 luglio 2021) APIRO - Idelsono intervenuti verso le 17.35 circa di domenica 11 luglio 2021 in Località Pian dell'Elmo nel Comune di Apiro, per un incendio di una un'autovettura. La squadra dei...

APIRO - I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 17.35 circa di domenica 11 luglio 2021 in Località Pian dell'Elmo nel Comune di Apiro, per un incendio di una un'autovettura. La squadra dei vigili ...... il cui habitat naturale rischiava di esseredall'ampiamento dei complessi sciistici. Il ... anche sull'ingegneria genetica e gli Ogm, oltre che sull'impatto inquinante dei. In quest'...APIRO -I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 17.35 circa di domenica 11 luglio 2021 in Località Pian dell'Elmo nel Comune di Apiro, per un incendio di ...La vettura, un SUV di Volkswagen è rimasta ferma tra due passaggi a livello, con l’auto che sembrava impossibilitata a muoversi dalle rotaie prima dell’arrivo imminente del convoglio. La donna che si ...