Pd: Bettini, 'serve svolta in rapporto con M5S, scommettere su alleanza con Conte' (2) (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) – "Quando si governa insieme ( questa è la lezione che ho imparato fin dai tempi del Pci) si contribuisce a risolvere i problemi, a sostenere chi ha la massima responsabilità, a rinsaldare i rapporti unitari con i compagni di strada. Questo abbiamo fatto", osserva Bettini.

