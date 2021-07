Paolini-Grammatikopoulou in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Losanna 2021

(Di lunedì 12 luglio 2021) Jasminesfida Valentinial primo turno del Wta di. Impegno agevole per l’azzurra, che debutterà contro la qualificata greca. Seè solita frequentare la Top 100, non si può dire lo stesso della sua avversaria, che ancora non ha assaporato del tutto il circuito Wta. A tal proposito, tra le due non ci sono precedenti ed i bookmakers si schierano nettamente dalla parte della toscana. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida è in programma nella giornata di martedì 13 luglio, come quinto match dalle ore 10:30 italiane. La copertura televisiva del torneo è ...

Sportface.it

...30 - Govortsova vs Blinkova A seguire - Rus vs Rakhimova A seguire - Pliskova vs Sharma A seguire - Paolini vs Grammatikopoulou A seguire - Gracheva vs Minella mentre a seguire sarà la volta di Camila Giorgi contro la norvegese Eikeri; sul campo numero 1 sarà protagonista Jasmine Paolini che se la vedrà con la greca Grammatikopoulou.