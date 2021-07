OnePlus Nord 2 lancia la possibilità di testarlo prima della presentazione: come fare per partecipare? (Di lunedì 12 luglio 2021) Si avvicina la data di presentazione del OnePlus Nord 2, il nuovo smartphone dell’azienda cinese che negli ultimi anni, partendo da un mercato di nicchia, ha ottenuto sempre più consensi grazie a prodotti di assoluta qualità. OnePlus Nord 2: così lo si prova in anteprima, i dettagliIl nuovo oggetto dei desideri firmato OnePlus sarà svelato in anteprima mondiale il prossimo 22 luglio, fra pochi giorni, e come detto sopra, sarà possibile testare il dispositivo prima della messa in commercio, attraverso ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Si avvicina la data didel2, il nuovo smartphone dell’azienda cinese che negli ultimi anni, partendo da un mercato di nicchia, ha ottenuto sempre più consensi grazie a prodotti di assoluta qualità.2: così lo si prova in ante, i dettagliIl nuovo oggetto dei desideri firmatosarà svelato in antemondiale il prossimo 22 luglio, fra pochi giorni, edetto sopra, sarà possibile testare il dispositivomessa in commercio, attraverso ...

