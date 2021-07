Lazio, Felipe Anderson sbarca a Roma: domani le visite mediche (Di lunedì 12 luglio 2021) Felipe Anderson è pronto per la Lazio: domani il ritorno a Roma, poi le visite mediche e il ritiro ad Auronzo di Cadore Felipe Anderson è pronto per riprendersi la Lazio. Il brasiliano domani arriverà finalmente a Roma: prima le visite mediche, poi la partenza per Auronzo di Cadore. Maurizio Sarri ha già avallato il suo acquisto, dichiarando come la sua volontà sia quella di renderlo un giocatore continuo ed apprezzato. domani sarà il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021)è pronto per lail ritorno a, poi lee il ritiro ad Auronzo di Cadoreè pronto per riprendersi la. Il brasilianoarriverà finalmente a: prima le, poi la partenza per Auronzo di Cadore. Maurizio Sarri ha già avallato il suo acquisto, dichiarando come la sua volontà sia quella di renderlo un giocatore continuo ed apprezzato.sarà il ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, in programma domani le visite mediche di Felipe Anderson - TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, vicinissimo il Felipe Anderson-bis: cartellino a zero, rivendita futura al West Ham - DiMarzio : #Calciomercato, #Lazio | Fatta per il ritorno di #FelipeAnderson: i dettagli e le cifre dell'accordo con il West Ha… - Falconero1987 : RT @GescoGe: @Falconero1987 Felipe Anderson - 'For You' - Welcome back to S.S.Lazio - GescoGe : @Falconero1987 Felipe Anderson - 'For You' - Welcome back to S.S.Lazio -